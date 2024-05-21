Кто такой Мохаммад Мохбер? И что будет с Ираном после смерти Раиси

Временный президент Ирана Мохаммад Мохбер близок к верховному лидеру аятолле Али Хаменеи и имеет давние связи с военным ведомством своей страны, как сообщается, помогая Тегерану в заключении сделки по поставке оружия российским вооруженным силам.