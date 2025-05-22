Украинцы изучают «Герани», устроившие хоровод над под Житомиром перед атакой

В ходе идущей СВО украинцы продолжают удивляться изобретательности и находчивости россиян. Так, на днях ВС РФ осуществили очередное воздействие на Украину при помощи дальнобойных БПЛА-камикадзе семейства «Герань».
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