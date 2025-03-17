Москвичей предупредили о морозных ночах

В начале недели в Москве ожидаются морозные ночи и типичные для марта температуры днем. О такой погоде предупредил жителей столицы и области научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
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