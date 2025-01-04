The Sunday Times: Стармер планирует убедить Трампа поставлять оружие Украине

Британский премьер-министр Кир Стармер планирует встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в первые недели после его официальной инаугурации, чтобы убедить и дальше оказывать военную помощь Украине.
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