В Нидерландах вандалы осквернили кладбище советских воинов

В Нидерландах вандалы осквернили кладбище советских воиновНеизвестные повредили надгробия и нанесли надписи на кладбище советских воинов мемориального комплекса Эревелд рядом с нидерландским городом Лесден.
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