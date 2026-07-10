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Живая Кубань

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В Нидерландах вандалы осквернили кладбище советских воинов

В Нидерландах вандалы осквернили кладбище советских воинов

В Нидерландах вандалы осквернили кладбище советских воиновНеизвестные повредили надгробия и нанесли надписи на кладбище советских воинов мемориального комплекса Эревелд рядом с нидерландским городом Лесден.

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