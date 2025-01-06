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На его фоне даже Порошенко – воспитанный человек

На его фоне даже Порошенко – воспитанный человек

Зеленский: "Мне звонил Лукашенко и просил ударить по своему нефтезаводу" Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману (имя при рождении Алексей Федотов), в котором сделал несколько неожиданных заявлений.

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Комментарии
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СЕ
Сергей Евсеенко
Нужен срочный звонок Трампу, чтобы перестали присылать на Банковую героин. Совсем с катушек слетел.
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6 час.
Анфиса Иванова
Две первые человекообразные укросволочи - Зеля иПорох!!!  Следом дура с косой Тимоха и Луценко !!!
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6 час.
ХА
Харченко Александр
У Земли уже ум за разум заскакивает, что у него с мордой лица?
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30 мин.

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