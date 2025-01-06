На его фоне даже Порошенко – воспитанный человек

Зеленский: "Мне звонил Лукашенко и просил ударить по своему нефтезаводу" Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому блогеру Лексу Фридману (имя при рождении Алексей Федотов), в котором сделал несколько неожиданных заявлений.