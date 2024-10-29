WSJ: Пентагон испытывает нехватку ракет ПВО из-за роста спроса

Global Look Press/US Joint Staff/via Globallookpress.com В США подходят к концу запасы некоторых типов ракет ПВО, что ставит под сомнение готовность Пентагона к реагированию на конфликты на Ближнем Востоке и в Европе и потенциальный кризис в Тихом океане, сообщили в издании The Wall Street Journal.