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ДумаТВ

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Дума расширила возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан

Дума расширила возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, разрешающий гражданам с неснятой судимостью за контрабанду, бандитизм и преступления в сфере ТЭК заключать контракты с Минобороны в период мобилизации.

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