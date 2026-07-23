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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» за 35,5+6 млн евро покупает 20-летнего Бамба у «Монако», монегаски получат 15% от перепродажи. Опорник провел 25 матчей на взрослом уровне

Аладжи Бамба перейдет из « Монако » в « Ньюкасл ».  По информации L’Equipe, клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего опорного полузащитника.

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