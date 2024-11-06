Республиканцы увеличили отрыв от демократов в обеих палатах конгресса США

По итогам выборов в сенат конгресса США республиканцы получают еще большее преимущество, помимо этого, они обеспечили себе дополнительные места в палате представителей, где сейчас ни одна из партий еще не может получить больше половины кресел.
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