Вторая неудача подряд: японский зонд Resilience разбился при посадке на Луну

Вторая попытка японской компании ispace совершить мягкую посадку на Луну провалилась. По данным разработчика ispace, посадочный модуль Resilience потерпел крушение на поверхности естественного спутника Земли.
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