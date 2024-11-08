Нариманов спасают все миром: ситуация с отоплением в городе остается на контроле руководства региона

Работы по восстановления тепла, по оценкам специалистов, займут около пяти дней. История с городом Наримановым, где ряд многоквартирных домом и социально значимых объектов внезапно оказались без отопления, продолжает развиваться, раздвигая граница участия в нем представителей власти разного уровня.
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