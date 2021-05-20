У 1,6 млн мигрантов закончился срок пребывания в России

Примерно 1,6 миллиона мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта 2020 года, когда началась распространяться коронавирусная инфекция.
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