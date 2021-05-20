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У 1,6 млн мигрантов закончился срок пребывания в России

У 1,6 млн мигрантов закончился срок пребывания в России

Примерно 1,6 миллиона мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта 2020 года, когда началась распространяться коронавирусная инфекция.

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Андрей Щеголеватых
У депутптов закончились сроки полномочий в 71 год, у Путина закончились 2 срока полномочий, Уфа нарушила регламент, но осталась в РПЛ в отличие от Оренбурга, Нижний попал в РПЛ без стыков с Уфой. И что? Плевали и плюют на законы и регламенты с особым цинизмом...
Сергей Росси
За такое высказывание могут и осудить по тяжким статьям
Андрей Щеголеватых
Вы косвенно признали, что во главе общества сильны настроения беззакония и отсебятины...
Сергей Росси
Да я прямо признаю, что нужно быть осторожнее в высказываниях. Пример Платошкина Вам в помощь.
Vladimir Lioubimcev
Пусть домой ребята едут вместе с семьями и там строят свои блага.
Игорь Ткаченко
А дороги строить и дворы содержать в порядке ты, идиот, станешь? И в магазинах сидеть круглосуточно. Или как?
АНГЕЛ АНГЕЛ
Если бы в России так беспокоились о своих гражданах как об иммигрантах и гастарбайтерах. Если бы Российское руководство оказывало помощь своим гражданам, как оказывает помощь другим государствам и развивающим странам. Если бы Российское руководство списывало долги с россиян у которых пенсии и доход на человека ниже прожиточного минимума. Если бы Российское руководство защищало своих граждан и приняли закон о недопустимости взимания долгов если их доход ниже прожиточного минимума, так же быстро как обнулили срок президента и т.д. То это было бы справедливо по отношению к своим гражданам, которые содержат наших политиков, чиновников, неоправданные зарплаты директоров и топ менеджеров госкорпораций жирующих за счет обнищания собственного населения... Как хорошо показывать милосердие перед миром, когда жируют Российские политики и чиновники, обогащаются олигархи и придворные кланы предпринимателей за счет обнищания и обворовывания российского народа. Проведение антинародных реформ и геноцид Российского народа за время Ельцинско Путинского правления, это те достижения которые достигнуты за 30 лет. Общество в котором нищие население не может быть демократическим т.к. оно находится в финансовом рабстве и зависимости от воли и подачек с барского стола политиков, чиновников, олигархов, банков, финансовых структур и т.д. Выстроенная так называемая вертикаль власти в России это политико чиновничий олигархический кланово воровской беспредел, цель которого обворовывание, обнищание и геноцид Российского народа...
Игорь Ткаченко
Не пизди)))
Альбина Колесникова
Вот нам то это не интересно пусть с этим разбираются миграционная служба.

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