Земля превратится в Венеру: через сколько парниковый эффект сделает «свое черное дело» Евгения КомароваФильмы-катастрофы регулярно ставят Землю на грань гибели или показывают, как на планете воцаряется форменный ад.
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