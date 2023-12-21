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Земля превратится в Венеру: через сколько парниковый эффект сделает «свое черное дело»

Земля превратится в Венеру: через сколько парниковый эффект сделает «свое черное дело»

Земля превратится в Венеру: через сколько парниковый эффект сделает «свое черное дело» Евгения КомароваФильмы-катастрофы регулярно ставят Землю на грань гибели или показывают, как на планете воцаряется форменный ад.

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