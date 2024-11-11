В Демпартии предложили Байдену уйти в отставку, чтобы Харрис побыла президентом

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency После проигрыша Камалы Харрис на выборах президента США у нее остается шанс стать первой женщиной-президентом в американской истории, однако для этого действующий глава государства Джо Байден должен досрочно уйти в отставку.
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