Минсельхоз установил новые цены для закупки пшеницы в госфонд

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало проект распоряжения, определяющего максимальные ставки минимальных цен на зерновые культуры для государственных закупочных кампаний.
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