«В монахини не ушла». Как сложилась судьба Людмилы Путиной после развода с президентом России, рассказываем

Сорок лет назад обычная калининградская девчонка Люда Шкребнева вряд ли могла б представить себе судьбу первой леди России… Ну а вся Россия даже и думать не могла, что ее президент однажды разведется со своей супругой… Итак, как же сложилась судьба Людмилы Путиной — теперь уже экс-супруги Владимира ….