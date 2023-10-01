«В монахини не ушла». Как сложилась судьба Людмилы Путиной после развода с президентом России, рассказываем

Сорок лет назад обычная калининградская девчонка Люда Шкребнева вряд ли могла б представить себе судьбу первой леди России… Ну а вся Россия даже и думать не могла, что ее президент однажды разведется со своей супругой… Итак, как же сложилась судьба Людмилы Путиной — теперь уже экс-супруги Владимира ….
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