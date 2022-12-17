Лыжи. Российско-китайские молодежные игры. Коростелев и Крупицкая одержали победы в классических «разделках», Родионов и Пантрина – 2-е

Лыжники Евгения Крупицкая и Савелий Коростелев одержали победы в классических «разделках» в рамках Российско-китайских молодежных игр в Чанчуне.

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