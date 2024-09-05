Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID и оспой обезьян в РФ

В России есть собственная современная вакцина против оспы обезьян, но пока что нет необходимости применять ее, рассказала в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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