Второй тур группового этапа Лиги чемпионов закончился для «Манчестер Юнайтед» неудачно, что спровоцировало недовольство Мартинеса в адрес клуба.
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