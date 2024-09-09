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Парламентская газета

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ОП РФ: Выборы прошли в соответствии с законом и без значимых нарушений

ОП РФ: Выборы прошли в соответствии с законом и без значимых нарушений

Единый день голосования прошел в России в соответствии с законом и без значимых нарушений, заявил 9 сентября руководитель рабочей группы по общественному контролю за выборами Максим Григорьев в ситуационном центре Общественной палаты РФ.

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