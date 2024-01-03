Сенатор США Каммак сочла безопасность границ приоритетом финансирования

Член палаты представителей Кэт Каммак, республиканка от штата Флорида заявила, что она и ее коллеги в Палате представителей считают, что безопасность границ "не подлежит обсуждению", и ей следует отдать приоритет перед иностранной помощью Израилю и Украине.
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