Самый мрачный сценарий войны НАТО с Россией, которая начнётся с первым ударом ATACMS Юлия СоколоваБывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём телеграм-канале предостерегла о крайне опасном развитии событий в случае продолжения эскалации конфликта на Украине.