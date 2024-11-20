Самый мрачный сценарий войны НАТО с Россией, которая начнётся с первым ударом ATACMS Юлия СоколоваБывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём телеграм-канале предостерегла о крайне опасном развитии событий в случае продолжения эскалации конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии