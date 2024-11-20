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Самый мрачный сценарий войны НАТО с Россией, которая начнётся с первым ударом ATACMS

Самый мрачный сценарий войны НАТО с Россией, которая начнётся с первым ударом ATACMS

Самый мрачный сценарий войны НАТО с Россией, которая начнётся с первым ударом ATACMS Юлия СоколоваБывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своём телеграм-канале предостерегла о крайне опасном развитии событий в случае продолжения эскалации конфликта на Украине.

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