"Пощады не ждите". Дело против Байдена передадут суду: его сыну грозит срок до 17 лет, а "Сонный Джо" рискует президентским креслом

Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии © AP Photo / Andrew Harnik 2 дня назад 12K прочитали Ренат Абдуллин Над семьей американского президента сгущаются тучи.
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