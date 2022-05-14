Агент о будущем Малкома и Клаудиньо в «Зените»: «Рано говорить об этом. Еще ничего не понятно»

Агент Малкома и Клаудиньо высказался о будущем хавбеков в «Зените». Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос, останутся ли бразильцы в Санкт-Петербурге на следующий сезон.

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