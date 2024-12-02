Территориальные уступки Украины и инвестиции в Крым: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым, а генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности.
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