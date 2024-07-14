Пушков раскрыл, что произошло на саммите НАТО: "Последствия серьезнее"

Страна и люди

Пушков: Байден на саммите НАТО подтвердил худшие опасения на свой счет.Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале оставил комментарий по поводу выступления президента США Джо Байдена на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне.