РЖД над пропастью во ржи. Ценный груз, которому не нужен Восточный полигон: куда, как и на чём едет российское зерно

Объём производства продукции агропродовольственного комплекса должен вырасти к 2030 году не менее чем на 25%, по сравнению с 2021-м — эта задача поставлена Владимиром Путиным в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».