Михайловка - «Бузулук» В эту субботу в 15:30 состоится матч в рамках 12 тура Чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа) в городе Михайловка.
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Михайловка - «Бузулук» В эту субботу в 15:30 состоится матч в рамках 12 тура Чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа) в городе Михайловка.