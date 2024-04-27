На пороге хаоса: какой Октябрь грозит Америке?

Несмотря на обилие цифровых источников информации в США, в плотной информационной тени в Штатах до появления «цифры» оставался всякий, кто позволял себе не молчать и противоречил официально утверждаемым постулатам, внедряемым в головы американцев из их «вашингтонского ЦК».