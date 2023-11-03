России пришлось “расчехлить автомат” – Путин AlexCoderРоссии пришлось “расчехлить автомат” – Путин AlexCoder Президент рассказал, что было перед СВО Российский лидер Владимир Путин развернуто ответил на вопрос о необходимости специальной военной операции, указав, что у страны не оставалось альтернатив после того, как она столкнулась с нападением.