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России пришлось “расчехлить автомат” – Путин

России пришлось “расчехлить автомат” – Путин

России пришлось “расчехлить автомат” – Путин AlexCoderРоссии пришлось “расчехлить автомат” – Путин AlexCoder Президент рассказал, что было перед СВО Российский лидер Владимир Путин развернуто ответил на вопрос о необходимости специальной военной операции, указав, что у страны не оставалось альтернатив после того, как она столкнулась с нападением.

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