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Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местную прокуратуру. Напомним, футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию.

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