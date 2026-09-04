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Несекретные материалы

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«У нефти мало времени»: чем грозит РФ переход Китая на альтернативные источники энергии

«У нефти мало времени»: чем грозит РФ переход Китая на альтернативные источники энергии

PetroChina за первое полугодие зафиксировала падение продаж бензина, дизеля и авиакеросина на 8,8%, переработки нефти – на 5,6%.

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