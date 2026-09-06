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Театр абсурда

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«Точно будет 500 тысяч»: зачем России армия иностранных студентов и кто за это заплатит

«Точно будет 500 тысяч»: зачем России армия иностранных студентов и кто за это заплатит

Аргументы недели Заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова сделала уверенное заявление: цель по привлечению 500 тысяч иностранных студентов в российские вузы будет достигнута, ведь их число уже приближается к 422 тысячам.

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