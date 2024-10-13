Против бросившего младенца в сугроб блогера Косенко завели уголовное дело

Блогер Сергей Косенко стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют сразу две статьи УК – покушение на причинение тяжкого вреда здоровью ребенка и неисполнение обязанностей по его воспитанию, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии