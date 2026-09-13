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Расчёты БПЛА поразили пункты управления ВСУ на Добропольском направлении

Расчёты БПЛА поразили пункты управления ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что расчёты подразделения войск беспилотных систем в составе 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и пункты управления формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО.

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