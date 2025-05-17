Историк Попп назвал проявлением беспомощности ультиматум Мерца РФ

Ультимативные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, грозившего РФ введением санкций в случае ее отказа от «перемирия», являются проявлением беспомощности, заявил в беседе с Berliner Zeitung швейцарский историк Роланд Попп.
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