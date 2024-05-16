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С завтрашнего дня в Москве начнут отключать отопление

С завтрашнего дня в Москве начнут отключать отопление

Отключение горячей воды у горожан начнётся с 20 мая.С 17 мая в Москве начнут отключать отопление. Соответствующее распоряжение от столичного правительства получили сотрудники Московской объединённой энергетической компании.

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