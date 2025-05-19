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Вкусно и Просто

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🥗 Салат «Дамский каприз» с курицей и ананасом — Лёгкость, вкус и изысканность на вашем столе.

Салат «Дамский каприз» — это не просто закуска, а настоящее воплощение нежности и гармонии вкусов. Лёгкий, освежающий и в то же время сытный, он идеально подойдёт для праздничного стола, романтического ужина или лёгкого перекуса.

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