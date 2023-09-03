Вам не кажется странным тот интерес к личности Евгения Пригожина, который возник после его гибели? Понятно, что Евгений Пригожин – личность незаурядная, интересная, со сложной судьбой.
Музыка вечна. Оркестр должен играть. Ещё раз о ЧВК «Вагнер»
Комментарии
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Геннадий Сытник
Мишаня, кицис, где ты?
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Nikolia Vovchenko
Афтер,а тебя так же "заклинило""мятежом Вагнера"и ты боишься хоть слова написать против навязанной"нашими"либерастами,версии,которая слишком часто звучит в статье...Ты бы определился со своими знаниями(незнаниями),прежде чем писать статью...
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