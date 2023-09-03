Музыка вечна. Оркестр должен играть. Ещё раз о ЧВК «Вагнер»

Nikolia Vovchenko

Афтер,а тебя так же "заклинило""мятежом Вагнера"и ты боишься хоть слова написать против навязанной"нашими"либерастами,версии,которая слишком часто звучит в статье...Ты бы определился со своими знаниями(незнаниями),прежде чем писать статью...