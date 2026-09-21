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Царьград

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Осуждённые помогли Кушве после урагана на 250 тысяч рублей

Осуждённые помогли Кушве после урагана на 250 тысяч рублей

Осуждённые из исправительного центра ИК‑13 в Верхней Туре получили благодарственные письма от прихода во имя Михаила Архангела за помощь в ликвидации последствий урагана, обрушившегося на Кушву 22 июня 2026 года.

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