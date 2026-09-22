Вучич надеется на телефонный разговор с Путиным после встречи с Лавровым

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.