В народном календаре 26 мая — день Лукерьи Комарницы. Да, сегодня комары — хозяева жизни, появляются массово и везде.
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В народном календаре 26 мая — день Лукерьи Комарницы. Да, сегодня комары — хозяева жизни, появляются массово и везде.