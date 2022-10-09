Ford показал новый гоночный Mustang

Премьера нового поколения культовой модели Mustang состоялась в сентябре 2022 года и в рамках показа дорожной версии спорткара Ford анонсировал сразу шесть гоночных модификаций, которые должны выйти на трассы по всему миру в 2023-2024 годах.
Премьера нового поколения культовой модели Mustang состоялась в сентябре 2022 года и в рамках показа дорожной версии спорткара Ford анонсировал сразу шесть гоночных модификаций, которые должны выйти на трассы по всему миру в 2023-2024 годах.
Свежие комментарии