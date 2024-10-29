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Дочь Владимира Машкова откровенно о жизни в США: Боюсь, что придется мыть туалеты

Дочь Владимира Машкова откровенно о жизни в США: Боюсь, что придется мыть туалеты

Наследница артиста опасается, что зачахнет вдали от родины. Дочь прославленного российского актера и кинорежиссера Владимира Машкова Мария, окончательно перебравшаяся в 2022 году за границу, пожаловалась на тяжелую жизнь в США.

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