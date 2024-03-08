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Позитив для оптимистов

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Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

  «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии».

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Комментарии
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Лиза
Господа, разбейте голову об стену, против Русской агрессии.
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1 час.
irina bugrova
Совсем белены объелись, уродцы убогие!
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1 час.

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