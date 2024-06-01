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Царьград

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Эксперт подсказал, как подключиться к публичному Wi-Fi, чтобы личные данные никуда не утекли

Эксперт подсказал, как подключиться к публичному Wi-Fi, чтобы личные данные никуда не утекли

Сергей Голованов посоветовал в разговоре с РИА Новости использовать VPN при использовании публичного Wi-FiПодключаясь к публичным точкам Wi-Fi всегда есть риск кражи личных данных.

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