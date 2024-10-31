Система ПВО нейтрализовала 21 украинский дрон за ночь

Система ПВО помешала попытке киевского режима атаковать территорию России с помощью беспилотников. В ночь на 31 октября над регионами РФ и Черным морем перехвачен и уничтожен 21 дрон, сообщили в Минобороны РФ.
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