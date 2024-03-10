Вашингтон и Лондон подвигают страны ЕС умереть вместо себя в войне на уничтожение Народа России

Liudmila Kosteley

Ну Трамп уже говорил Меркель, чтобы они платили 4%. потому что 2% мало. Финляндия и Швеция нужна США, чтобы у них было ПРАВО на Арктику. Сейчас Россия имеет большую береговую границу, а у США, практически нет. Они давили на Данию, чтобы им ПЕРЕДАЛИ Гренландию, но Дания не передала. Дальше они хотели "оживить" свои Военные базы в Норвегии, и те отказали. Там у людей мозги работают, что в Арктике, когда "созреет" много РЕСУРСОВ. А вот у Финов и шведов мозгов нет. Сейчас США поставит свои базы у них, и займут границы. и фины со шведами остануться с носом.А потом, возможно, ещё и ВОЙНА с Россией будет за Арктику. Вот и НАТО им (США) пригодиться, для ВОЙНЫ с РФ, за Арктику. У них же по уставу, если на одну страну НАТО, нападают (или ведут военные действия), то остальные члены ДОЛЖНЫ вступить в ВОЙНУ, на стороне США. А вот НАТО, по уставу, не имеет права вступать в войну, на стороне Украины. Украина не в НАТО, и не может, вступить, потому что, Украина имеет ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ проблемы. И не только с РФ, но и со странами ЕС (Украина и не член ЕС). А ещё сейчас, США помогает ИЗРАЙЛЮ. ТАЙВАНЮ. И гуманитарная помощь Палестине.Там "нарисовались" ещё Армения и Казахстан. Этим тоже потребуется помощь, потому что ЕС после Украины. скоро сами будут банкротами.Сколько ещё ВОЙН впереди, и почти везде втягивают Россию. Даже Израйль угрожает, разберутся с Палестиной и займутся РФ. Втянут Армению и Казахстан в НАТО, у этих стран (в отличии от Украины) нет Территориальных проблем.