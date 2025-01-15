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Петербургский дневник

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Владимир Юрзинов увидел «психоз» в излишнем внимании журналистов к СКА

Владимир Юрзинов увидел «психоз» в излишнем внимании журналистов к СКА

Двукратному чемпиону мира иногда кажется, что в России только один хоккейный клуб Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший в интервью Russia-Hockey оценил повышенное внимание жуналистов к петербургскому СКА.

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